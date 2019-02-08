С ветерком. В Петербурге не только оттепель, но и порывы до 16 м/с

Об усилении ветра в течение сегодняшнего дня, 8 февраля, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует порывы до 16 м/с.

Сейчас в городе на Неве +1 градус. Завтра синоптики обещают уже +2, возможны осадки в виде мокрого снега.

Напомним, в Петербург пришла анонсированная метеорологами оттепель. Как уже писала «Фонтанка», теплоэнергетики в связи с перепадом температур готовятся к предупреждению прорывов труб, а комитет по благоустройству – к очистке забитых снегом и льдом ливневых канализаций. Горожане же могут столкнуться с новой «снежной» проблемой – протечкой крыш, поврежденных при чистке снега и льда.