Эвакуатор уронил Toyota RAV4 на мосту в Иркутске и спровоцировал массовое ДТП

Свалившийся с эвакуатора автомобиль стал причиной массовой аварии и большой пробки в Иркутске днем 8 февраля. По словам одного из участников ДТП, эвакуаторщик не закрепил машину на платформе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла около 14:20 на Иннокентьевском мосту. Автомобиль Toyota RAV4 был эвакуирован с улицы Карла Маркса за нарушение правил парковки. Эвакуаторщик ехал на Полярную улицу, чтобы выгрузить иномарку, но на мосту «Тойота» упала на проезжую часть, и в нее тут же врезался внедорожник Toyota Hilux. Эвакуатор же столкнулся с Honda Accord и еще одной машиной.

По словам водителя «Хонды», RAV4 была не привязана. «Эвакуатор в нас, от удара с него «РАВ» слетел, а там «Хайлюкс», – рассказал он в группе «ДТП 38RUS Иркутск».

Сведений о необходимости госпитализации кого-либо из участников ДТП в полицию не поступало, сообщают в МВД. По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что 39-летний водитель эвакуатора занимался этим видом деятельности более года.