Проехать весь ВСД можно будет за 300 рублей. Пока неизвестный инвестор будет зарабатывать на этом по 8 млрд в год

За проезд по трем участкам Восточного скоростного диаметра водители будут должны заплатить от 300 рублей. Пересечение первого обойдется в 90 рублей, второго – в 120 рублей, третьего – в 90 рублей. Это следует из материалов, представленных вице-губернатором Эдуардом Батановым 8 февраля на совете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Предполагается, что интенсивность движения по ВСД составит примерно 230 тысяч автомобилей в сутки. Выручка от реализации этого проекта в 2024 году составит 8,6 млрд за год, а расходы на его содержание составят около 1,1 млрд рублей. При этом на все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор. Кто это будет — пока неизвестно.

Строительство магистрали должно начаться в 2019 году, а завершиться к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Проект предполагается реализовать по схеме государственно-частного партнерства – частный инвестор вложит свои средства в строительство и эксплуатацию трассы, но в течение 30 лет будет взимать плату за проезд.