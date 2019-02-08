Десять футболистов самого популярного клуба Бразилии погибли при пожаре на тренировочной базе

Огонь вспыхнул на одной из самых современных тренировочных баз Латинской Америки Ninho do Urubu рано утром 8 февраля, когда воспитанники футбольной команды «Фламенго» спали. На ликвидацию пожара потребовалось более двух часов.

В результате возгорания погибли 10 человек. Пострадали трое, одному из которых недавно исполнилось 14 лет. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Причины возгорания на базе, где тренируется как основной, так и молодежный составы, пока не установлены.

Футбольный клуб «Фламенго» из Рио-де-Жанейро считается самым популярным в Бразилии с 44 миллионами болельщиков. Команда выступает в высшем футбольном дивизионе страны. В текущем сезоне «Фламенго» идет на втором месте, пропустив вперед лишь «Палмейрас» из города Сан-Паулу.