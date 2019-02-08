Происшествия
При обрушении кровли «Ярославских бань» пострадавших нет. Обломки задели две машины
Обрушившаяся крыша одного из зданий «Ярославских бань» задела два автомобиля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Петербурга 8 февраля.
По данным ведомства, происшествие обошлось без пострадавших. Кровля здания на Ярославском проспекте, 16 А, обвалилась около 13:30. Постройка не использовалась. Сейчас её обследуют специалисты.
Справка:
Здание бань (с оградой) на Ярославском проспекте в 2016 году вошло в перечень объектов культурного наследия регионального значения, но непосредственно рухнувшая постройка - не памятник.
Ранее СМИ сообщали, что здания на Ярославском, 16, находятся в ведении ОАО «Ярославские бани».