При обрушении кровли «Ярославских бань» пострадавших нет. Обломки задели две машины

Обрушившаяся крыша одного из зданий «Ярославских бань» задела два автомобиля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Петербурга 8 февраля.

По данным ведомства, происшествие обошлось без пострадавших. Кровля здания на Ярославском проспекте, 16 А, обвалилась около 13:30. Постройка не использовалась. Сейчас её обследуют специалисты.