Генерал Умнов покинул пост начальника ГУ МВД. Президент указал ему быть помощником министра

Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Умнова на должность в центральный аппарат МВД. Кресло начальника регионального ГУ МВД вакантно.

По информации «Фонтанки», в полдень 8 февраля президент РФ подписал указ №44 об освобождении с должности генерал-лейтенанта полиции начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова. Этим же указом Сергей Умнов назначен на пост помощника министра МВД Владимира Колокольцева.

Сергей Умнов//Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Завтра, 9 февраля, текст указа должен появиться на сайте главы государства.

Практика подсказывает «Фонтанке», что временно исполнять обязанности начальника главка будет генерал-майор внутренней службы заместитель начальника ГУ МВД Николай Роговой.

О том, кто может в перспективе занять кресло Умнова, «Фонтанка» уже сообщала.

Сергей Умнов начал работать в милиции в 80-е годы постовым. Должность начальника ГУ МВД он занимает почти семь лет – c 1 марта 2012 года. За месяц до этого президент Дмитрий Медведев уволил прежнего руководителя Михаила Суходольского после масштабной проверки главка центральным аппаратом МВД и фактического свержения генерала, которого отказались поддержать петербургские подчиненные.