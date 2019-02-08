Старт продаж: предложение в ЖК «Ручьи» пополнилось на 113 квартир

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №5 общей площадью чуть более 6,3 тыс. кв. м.

Покупателям теперь доступно 113 квартир: двухкомнатных классических планировок, трех- и четырехкомнатных евроформата, а также студий. Стоимость квадратного метра начинается от 76 тыс. рублей. Площадь квартир варьируется от 22 до 79 кв. м.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Комплекс появится на участке почти 10 га, ограниченном Пискаревским пр., Ручьевской дорогой и будущей линией пробивки Северного проспекта. Общая площадь проекта составит свыше 250 тыс. кв. м, жилая – чуть более 170 тыс. кв. м.

Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте.

Жилой комплекс состоит из 18 домов высотой не более 13 этажей, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машино-мест и гостевая стоянка.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/