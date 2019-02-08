Большие внедорожники не поделили Большой проспект П.С. и затолкали легковушку в витрину

Припаркованный BMW попал под раздачу в «битве титанов» в Петроградском районе Петербурга. Два внедорожника не смогли разъехаться и вытолкали легковушку с дороги.

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Днем 8 февраля напротив дома 45 по Большому проспекту Петроградской стороны столкнулись Range Rover, Toyota Land Cruiser и BMW 3-й серии, сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург». https://vk.com/wall-144035590_37269 Причем легковушка, по словам очевидцев, была припаркована и в «замес» попала случайно.

Со слов свидетелей аварии, «Рэндж Ровер» двигался прямо, а «Ленд Крузер» задом выезжал с парковки. В результате они столкнулись, врезались в «БМВ» и вытолкали ту на тротуар и в витрину ювелирного магазина.