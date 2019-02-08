В комплексе «Ярославских бань» обрушилась крыша одного из зданий

В комплексе «Ярославских бань» в Выборгском районе Петербурга рухнуло одно из зданий. У строения провалилась крыша, предположительно, от мокрого снега. ГУ МЧС заявляет, что постройка не использовалась.

Читатель "Фонтанки"

Об обрушении «Фонтанке» сообщил читатель. Пострадало здание на территории банного комплекса на Ярославском проспекте, 16 А. Местный житель назвал постройку котельной.

В ГУ МЧС по городу подтвердили факт происшествия. В пресс-службе добавили, что здание, по предварительным данным, не использовалось. Сейчас его обследуют специалисты. Пока никакой информации о пострадавших нет. Но, судя по фото, рядом с домом были припаркованы как минимум два автомобиля.

Здание бань (с оградой) на Ярославском проспекте в 2016 году вошло в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Комплекс был возведён в 30-е годы XX века по проекту группы архитекторов под руководством Александра Гегелло на месте бань постройки начала XIX века. В последний раз капремонт проводился в 2012 году. При этом, по информации КГИОП, само обрушившееся здание в перечень охраняемых не входит.

Ранее СМИ сообщали, что здания находятся в ведении ОАО «Ярославские бани».