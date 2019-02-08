Заболотному вручили приз за лучший гол «Зенита» первой половины сезона. Вы бы видели лицо Дзюбы

Торжественное вручение награды за лучший гол «Зенита» первой половины сезона прошло на сборах петербургской команды в Испании. Приз из рук восхищенного Артема Дзюбы получил его напарник по атакующей линии Антон Заболотный.

Фото: ФК "Зенит"

Такой чести Заболотный удостоился за фантастический гол в ворота «Мольде» (Норвегия) в первом матче (3:1) раунда плей-офф Лиги Европы 23 августа. Антон точно добил мяч в ворота после удара Дзюбы. Этот гол стал решающим для петербуржцев в двухматчевом противостоянии с норвежской командой (3:1 дома, 1:2 в гостях) и помог выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что всего Заболотный забил в первой половине сезона три мяча, и все три были представлены в итоговом голосовании на лучший гол первой половины сезона, всего состоящем из пяти вариантов.

В январе «Зенит» в своей официальной группе «ВКонтакте» провел голосование. Гол Антона в ворота «Мольде» выиграл с результатом в 47,35%. Отметим, однако, несмотря на всю значимость и красоту гола Заболотного, что его победа в этом голосовании вряд ли была бы столь убедительной, если бы не флешмоб, запущенный популярным сообществом «ВГИК».

В конце прошлого сезона гол Заболотного в пустые ворота «СКА-Хабаровск» признали лучшим за год.