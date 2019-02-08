"РосСтройИнвест" празднует 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда

фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»

Руководство и сотрудники группы компаний «РосСтройИнвест» и члены общественного движения «Вечно живые» приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда.



ГК «РосСтройИнвест» выступила партнером выставки на «Ленфильме» «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе» совместно с газетой «Комсомольская правда». Экспозиция, которую торжественно открыли 25 января, рассказывает о кинематографистах, фоторепортерах и журналистах, которые работали в военном Ленинграде.



«Классная выставка! Для любого человека она будет трогательной, важной, сильной, – сказал партнер выставки, председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест», учредитель общественного движения «Вечно живые» Федор Туркин. – Для меня как коренного ленинградца эта тема крайне важна. Блокада – ярчайшее проявление силы духа нашего народа. И это подвиг, в первую очередь, не мученический, а героический. Ведь ленинградцы, выживая, ковали Победу: мальчишки делали танки и орудия, полтора миллиона человек наградили медалями «За оборону Ленинграда». То было время, когда подвиг стал обычным явлением. Этого сейчас не хватает: мы стали равнодушными. Но молодежь нужно растить на лучших примерах. Чем мы ее «накормим», такой и будет наша Родина».

фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»

Также в эти праздничные дни в музейном комплексе "Князь Александр Невский" состоялась удивительная по своей атмосфере и энергетике встреча участников ОД «Вечно живые» с гражданами Испании. Гостями компании стали дети испанских революционеров, которые в 1937 году были перевезены в Россию, ставшую для них второй Родиной. Они встретили блокаду вместе с жителями Ленинграда, но и после возвращения домой, до сих пор любят и восхищаются нашей страной и в курсе всех наших последних событий. Помимо живого общения и чаепития, для испанских ветеранов-блокадников провели экскурсию по залам исторического музея и художественной выставке, которая в эти дни проводится в культурно-образовательном центре «Невский».



По традиции сотрудники ГК «РосСтройИнвест», члены ОД «Вечно живые» во главе с учредителем движения и руководителем строительного холдинга Федором Туркиным приняли участие в Торжественно-памятной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.



Мероприятия, посвященные 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда продолжаются. В эту субботу, 9 февраля в 11.30, члены ОД «Вечно живые» и сотрудники ГК «РосСтройИнвест» примут участие в акции «Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискаревском мемориальном кладбище.

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