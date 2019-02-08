Смольный попросил у федералов на дорожные проекты 18 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга попросило у министерства транспорта на развитие дорожной инфраструктуры 18 млрд рублей. Соответствующее заявление 8 февраля на совете с участием министра транспорта Евгения Дитриха сделал петербургский вице-губернатор Эдуард Батанов.

Как рассказал Батанов, больше 5,3 млрд рублей не хватает в местной казне на участки федеральных трасс, примыкающих к городу. В частности, на реконструкцию участка М-10 «Россия» в районе Московского шоссе (2,6 млрд из 7 млрд рублей), на перестройку участка М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села (1,1 млрд из 3,1 млрд рублей) и расширение Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы города со строительством транспортной развязки на пересечении с ж.д. путями Ораниенбаумского направления (1,3 млрд рублей из 3,5 млрд рублей).

Кроме того, в список проектов, представленных на софинансирование Минтрансом, вошли путепровод на проспекте Энгельса (1,1 млрд из 3,2 млрд рублей) и путепроводная развязка в Кронштадте с подключением к дамбе и КАД (1,2 млрд из 3,5 млрд рублей). Не хватает городского бюджета и для перестройки проспекта Энгельса на участке от улицы Михаила Дудина до КАД (346 млн из 937 млн рублей).

Отдельного внимания удостоился проект Восточного скоростного диаметра. Его общая стоимость, по последним подсчетам, составляет 159 млрд рублей, из которых половину должен заплатить бюджет: либо городской, либо федеральный. Точную сумму заявки Эдуард Батанов не назвал, но, по данным «Фонтанки», речь может идти о сумме порядка 60 млрд рублей.

После этого министр транспорта Евгений Дитрих предложил городскому правительству не надеяться на федеральный центр, рассказав, что у ведомства есть пул ГЧП-проектов, на который предусмотрено финансирование. ВСД в этом списке не было. Дитрих также отметил, что шанс получить федеральные деньги будет гораздо выше, если город найдет инвестора.