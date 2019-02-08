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Финансы
08.02.2019 13:54
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Центробанк остановился с повышением ключевой ставки. Рубль это не впечатлило

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Ранее он дважды подряд поднимал её, впервые с 2014 года, когда она постоянно понижалась

В ЦБ объяснили, что, принимая решение, учитывали достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к плану, а также смотрели на внешние риски и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу регулятора, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019-го, и составит 5–5,5% на конец года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019-го. А годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020-го.

Судя по данным торгов, рубль никак не отреагировал на решение ЦБ оставить ставку на уровне 7,75% годовых. Ранее повышение ставки приводило к укреплению национальной валюты.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.

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