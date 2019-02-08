В вентиляции дома на Октябрьской набережной застряла синица. Ее вызволяли двое спасателей

Птица застряла в вентиляции жилого дома в Невском районе Петербурга днем 7 февраля. Она просидела там два часа, прежде чем специалисты службы «Кошкиспас» пришли ей на помощь.

Началась история спасения с того, что жительница пятиэтажного дома на Октябрьской набережной услышала шуршание в вентиляции своей кухни. Опасаясь сама проверять, что за зверь там скребется, женщина через два часа не выдержала и вызвала спасателей. Они-то и выяснили, что в ловушку попала синица. Двое сотрудников службы спасения животных смогли достать птичку – она не пострадала — и выпустили ее в окно. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» рассказали сотрудники объединения «Кошкиспас».

Между тем ученые отмечают: теплые зимы становятся причиной агрессивного поведения синиц. Как пишет британский научный журнал Current Biology, изменение климата приводит к тому, что этот вид птиц вступает в конкуренцию за гнезда с другими видами. И во время борьбы зачастую синицы убивают соперников.