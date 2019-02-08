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Финляндия
08.02.2019 14:05
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В Финляндии подвели первые итоги эксперимента с базовым доходом: уменьшает стресс, но трудоустройство не стимулирует

Эксперимент с базовым (безусловным) доходом, в рамках которого 2000 человек получали от государства 560 евро вне зависимости от их трудоустройства, не увеличил занятость участников в течение первого года тестового периода. На ситуацию с трудоустройством государственные деньги не повлияли, но к концу эксперимента люди, получавшие базовый доход, чувствовали себя лучше и увереннее. Об этом 8 февраля сообщила государственная организация Kela, которая курирует проект, и министерство здоровья и социального развития Финляндии.

«Занятость получателей базового дохода на открытом рынке труда не была лучше или хуже, чем у тех, кому его не выплачивали», – говорит координатор исследования Охто Каннинен.

Доля тех, кто получал доход от заработной платы и предпринимательства, среди людей с БД была примерно на один процентный пункт выше (43,70% и 42,85%). С другой стороны, средняя заработная плата и предпринимательский доход у тех, кто имел базовый доход, были на 21 евро ниже (4230 евро против 4251 евро).

С психологической точки зрения, как выяснилось, гарантированные деньги помогают меньше нервничать. Так, много стресса среди опрошенных получателей БД испытывали 17%, тогда как в сравнительной группе таковых было 25%. Здоровыми чувствовали себя 55% против 46%.

«У людей с базовым доходом меньше стресса, проблем с концентрацией и здоровьем. Они также больше были уверены в своем социальном потенциале», – говорит Минна Юликяннё, старший научный сотрудник Kela. Кроме того, участники эксперимента с гарантированным пособием больше полагались на свои возможности трудоустройства.

«Базовый доход может оказать положительное влияние на благосостояние получателя, даже если это не способствует его занятости в краткосрочной перспективе», – утверждает исследователь.

Целью эксперимента, который проводился по инициативе правительства, было заявлено наблюдение за тем, как базовый доход влияет на стремление финнов найти работу. Для этого было выбрано случайным образом 2000 человек, которые получали пособия по безработице, при этом участники не были добровольцами. Им с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года выдавали необлагаемый налогом базовый доход в размере 560 евро в месяц, независимо от их другого дохода или, например, от того, активно ли они искали работу.

В Kela подчеркнули, что результаты предварительные, и окончательные выводы о влиянии базового дохода пока делать рано. Результаты второго (и последнего) года эксперимента будут опубликованы в начале 2020 года.

В марте 2018 года Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад, согласно которому базовый доход в Суоми работать не будет, а новая система приведет к росту бедности.

Накануне, 7 февраля, правительственна партия «Центр», которую возглавляет премьер-министр Юха Сипиля, представила новую модель базового дохода. Как пишет Yle, «Центр» хочет объединить в базовый доход все минимальные пособия и платить его только малоимущим жителям страны. Партия считает, что если не облагать его налогом, то размер базового дохода может составить примерно 550 евро для тех, у кого нет других источников доходов. При увеличении получаемых лицом денег размер базового дохода снижался бы вплоть до нуля. Однако такая модель подверглась критике из-за несоответствия основному принципу БД – его безусловности.

Справка:

Безусловный (базовый) доход означает, что все совершеннолетние граждане получают одинаковую базовую сумму вместо соцвыплат, независимо от занятости и экономической ситуации. Частичное введение такой модели подразумевает, что в дополнение к нему будут выплачиваться социальные пособия, если на то будет необходимость. Сторонники базового дохода верят, что он поможет уменьшить бюрократию и упростить сложную систему социальных выплат.


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