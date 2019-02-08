Строительство
Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»
OOO "Лидер Групп"
С 18 февраля 2019 года будет увеличена стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Три кита 2», возводимом компанией в поселке Мурино Ленинградской области. Удорожание происходит в связи с повышением строительной готовности.
ЖК «Три кита 2» – это находящийся в завершающей стадии строительства комплекс комфорт-класса, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».
Преимущества комплекса: 7 минут пешком до метро, удобный въезд на КАД, детские и спортивные площадки, подземный паркинг, три дизайн-проекта полной отделки, закрытый и охраняемый двор, благоустроенная территория, 9-18 этажей, новый микрорайон, детский сад во дворе, дизайнерская отделка холлов, большое разнообразие различных планировочных решений, включая европланировки.
Стоимость от 2 002 400 руб.
Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.
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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/