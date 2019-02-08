Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

OOO "Лидер Групп"

С 18 февраля 2019 года будет увеличена стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Три кита 2», возводимом компанией в поселке Мурино Ленинградской области. Удорожание происходит в связи с повышением строительной готовности.

ЖК «Три кита 2» – это находящийся в завершающей стадии строительства комплекс комфорт-класса, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: 7 минут пешком до метро, удобный въезд на КАД, детские и спортивные площадки, подземный паркинг, три дизайн-проекта полной отделки, закрытый и охраняемый двор, благоустроенная территория, 9-18 этажей, новый микрорайон, детский сад во дворе, дизайнерская отделка холлов, большое разнообразие различных планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость от 2 002 400 руб.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/