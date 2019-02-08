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Происшествия
08.02.2019 13:35
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Контрактник избежал колонии за убийство матроса на базе Хмеймим в Сирии благодаря доказанному состоянию аффекта, детям и медалям

Младший сержант контрактной службы морской пехоты Руслан Ильясов, зарезавший матроса-контрактника Алмаза Абуталиева на российской военной базе Хмеймим в Сирии, приговорён к ограничению по службе на год и десять месяцев. Также он выплатит компенсацию семье убитого. Об этом 8 февраля пишет «Коммерсантъ». 

Убийство произошло 18 марта 2017 года. По материалам уголовного дела, матрос Абуталиев в ответ на замечание Ильясова по поводу порядка на территории выругался и несколько раз ударил его по лицу. Сержант упал, и матрос дважды пнул поверженного ногой по голове. Через некоторое время Ильясов в состоянии «аффективного взрыва в связи с острым периодом черепно-мозговой травмы» с ножом догнал обидчика и нанёс ему пять ударов в грудь и плечо. Одно из ранений оказалось смертельным.

У этого акта мести было много свидетелей, но сам Ильясов утверждал, что ничего не помнит. Военный следователь возбудил в отношении сержанта дело по части 1 статьи 107 УК (убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием со стороны потерпевшего), а также пунктов «а» и «в» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, приведшее к тяжким последствиям). Вину Ильясов полностью признал, но от дачи показаний отказался.

На мягкость приговора, вынесенного Астраханским гарнизонным военным судом, повлияла явка с повинной, наличие несовершеннолетних детей и медали «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии». Ильясов приговорён к ограничению по военной службе на год и десять месяцев. В это время 20% из денежного довольствия будут удерживаться государством.

Кроме этого, 24 января Кировский районный суд Астрахани постановил выплатить родителям Абуталиева 300 тысяч рублей компенсации. Убитый матрос был их единственным сыном.

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