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Строительство
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08.02.2019 13:21
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В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала с 2019 года

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала с 2019 года

фото представлено пресс-службой ГК «Эталон»

«Юбилейными» покупателями стали Анжелика Николаевна и ее супруг, которые приобрели квартиру в ЖК «Дом на Блюхера», строящемся в Калининском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

«Мы с супругом живем на Камчатке, где есть представительство Группы «Эталон», и о работе вашей Компании знаем достаточно давно – она строит качественно, и объекты сдаются в срок. Наши друзья приобретали квартиру именно у вас, поэтому, когда речь зашла о покупке жилья для дочери, мы, не задумываясь, обратились в Группу «Эталон». Сейчас мы планируем переезд в Санкт-Петербург, чтобы быть ближе к детям, и, уверены, за новой квартирой вновь придем к вам!», – отметила Анжелика Николаевна.

«От всей души поздравляем вас с удачным приобретением – квартирой в ЖК «Дом на Блюхера». В феврале вы стали нашими первыми «юбилейными» покупателями в этом году. Мы с коллегами хотим поблагодарить вас за то доверие, которое вы оказываете нашей Компании. Ведь, решившись на такой серьезный и ответственный шаг как покупка квартиры, вы обратились именно в Группу «Эталон»», – сказал генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина, поздравляя Анжелику Николаевну и ее супруга.

К поздравлениям присоединился коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин: «Наш «Дом на Блюхера» будет построен уже в начале следующего года. Уверен, что время ожидания новой квартиры пролетит незаметно. А чтобы оно стало еще более приятным, мы хотим вручить вам наши традиционные подарки: кофемашину, книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Адамовича Заренкова и талисман нашей Компании – Рыжего Кота».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера», застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

 

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