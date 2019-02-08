Любитель пьяной езды в Подмосковье устроил три ДТП и протаранил машину полиции. Он подвозил друга

Подмосковные полицейские с погоней ловили пьяного водителя на «Мерседесе», а тот удирал и таранил чужие машины. Досталось и служебному транспорту.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба МВД России, инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе Московской области. В дежурную часть районного УМВД поступила информация о ДТП на 18-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Предполагаемый виновник аварии скрылся на автомобиле Mercedes.

Машину сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе А-108 «Московское большое кольцо». Требования остановиться водитель проигнорировал, прибавил скорость и в поселке Скоропусковский столкнулся еще с двумя автомобилями. Затем он врезался в машину ДПС, которая преградила ему дорогу.

Нарушителя задержали. 32-летний мужчина был пьян: содержание алкоголя в крови составляло 1,064 промилле. И, как оказалось, он уже не раз садился за руль в нетрезвом виде, неоднократно был осужден, а в феврале 2017 года лишен прав. Полицейским мужчина рассказал, что выпил бутылку или две водки, а за руль сел, чтобы отвезти домой заснувшего друга.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»). Также полицейские составили материал по факту ДТП. Мировой суд, рассмотрев его, приговорил мужчину к 12 суткам административного ареста.