На развитие оборонки до 2027 года потратят почти 75 млрд рублей. Это должно повысить конкурентоспособность ОПК в 1,86 раза

Правительство России продлило действие госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» до 2027 года. Соответствующее постановление правительство опубликовано 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, всего на выполнение программы за девять лет потратят 74,9 млрд рублей. На 2019-й придется 5,9 млрд расходов, в 2020-м потратят 8,5 млрд. Далее, с 2021 по 2027 год ежегодно планируют тратить по 8,6 млрд рублей.

В постановлении правительства уточняется, что в результате таких расходов конкурентоспособность отечественного ОПК должна возрасти в 1,86 раза к уровню 2015 года. Доля инновационной продукции, по планам чиновников, увеличится на 4,1% – до 39,2%. Средняя зарплата в отрасли по сравнению с 2015-м к 2027-му должна вырасти в 2,2 раза — правда, не уточняется, с учетом инфляции или нет.