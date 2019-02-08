Полицейская бойня в Петербурге осталась безнаказанной. Считавшийся мозгом операции осуждён за натюрморт

Санкт-Петербургский городской суд 8 февраля приговорил Аркадия Нусимовича за незаконное хранение боеприпасов. Доказать руководство расстрелом и поджогом бойцов транспортного ОМОН на Муринской дороге прокуратура не смогла, от наказания его освободили.

Как сообщила «Фонтанке» 8 февраля адвокат Инесса Фролова, представляющая интересы Нусимовича, на основании вердикта присяжных он признан невиновным в организации банды, которая совершила разбойное нападение на полицейских. Бойцы ОМОН транспортного МВД по Северо-Западу подрабатывали теневыми инкассаторами и перевозили крупные суммы денег, предназначенные для зарплат строителям компании «ЦДС».

Утром 4 декабря 2015 года на Муринской дороге служебный автомобиль с двумя вооружёнными бойцами, бухгалтером и, по версии следствия, 24 млн наличными протаранила «Газель». Деньги отнимали трое в плащах и масках, без стрельбы не обошлось. В подожжённом УАЗ погиб 44-летний замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков. Сидевший за рулём прапорщик Сергей Барканов был тяжело ранен, одежду на нём тушили прохожие. Девушка-бухгалтер отделалась испугом.

Через четыре месяца задержали Нусимовича, которому обвинение отводило роль вдохновителя и мозга всей операции, мастера карате Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна. По версии следствия, Левинский стрелял из автомата Калашникова, Геворкян сидел за рулём и поджигал машину с полицейскими. Нападение было тщательно спланировано, роли распределены, похищенные миллионы якобы ушли на дорогие автомобили и квартиры, которые в 2015 году появились у фигурантов.

Дело слушалось полтора года, перед судом присяжных обвинение не устояло. Представленные доказательства, среди которых был и коробок спичек с места преступления с ДНК Геворкяна, коллегию заседателей не убедили. Под сомнения поставили и сами события преступления. В деле остались только два патрона, найденные на столе в квартире Нусимовича. Он признал, что хранил их как элементы декора.

«На столе была статуэтка из Южной Африки — быки или буйволы, товарищ привёз. Рядом лет десять стояли два патрона. Такой вот натюрмортик», – заявил Нусимович, попросив прекратить дело за малозначительностью. Прокурор Лариса Сынкова хотела для него 2 года в колонии-поселении.

Судья Вадим Шидловский назначил Нусимовичу два года ограничения свободы и освободил от наказания с учётом времени, проведённого под арестом. В старых и новых Крестах он просидел 2 года и 9 месяцев. Левинский и Геворкян оправданы и признаны невиновными. Командир расстрелянных бойцов ОМОН Дмитрий Хистяев, согласившийся на «халтуру» подчинённых, в октябре 2018 года осуждён за использование полномочий вопреки интересам службы. Его приговорили к 50 тысячам штрафа, от должности Хистяев освобождён.