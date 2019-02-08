Раненный в Антарктике сварщик помирился с обидчиком. Уголовное дело прекращено
Уголовное дело в отношении полярника Сергея Савицкого, ударившего ножом коллегу на антарктической станции «Беллинсгаузен», прекращено в связи с примирением сторон. Такое решение вынес Василеостровский районный суд Петербурга 8 февраля.
По данным «Фонтанки», 54-летний инженер признал вину. Его 52-летний коллега Олег Белогузов ходатайствовал о прекращении дела, так как помирился со своим обидчиком. Оба продолжают трудиться в Институте Арктики и Антарктики.
Суд просьбу Белогузова удовлетворил.
Савицкого задержали в Пулково 20 октября 2018 года. В Петербург он возвращался из рабочей командировки со станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). По версии следствия, 9 октября в ходе конфликта в столовой инженер Арктического института не сдержал эмоций и ножом ударил в грудь 52-летнего сварщика. Раненого в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили. Позже пострадавший самостоятельно вернулся домой.
Справка:
Антарктическая станция «Беллинсгаузен» расположена на острове Кинг-Джордж (ист. Ватерлоо) в Атлантическом океане. Она была открыта 22 февраля 1968 года и носит имя первооткрывателя Антарктиды, мореплавателя и адмирала Фаддея Беллинсгаузена. «Беллинсгаузен» является самой северной российской антарктической станцией. Сотрудники полярной базы выполняют географические, геологические, биологические и гляциологические исследования.
Институт Арктики и Антарктики находится на Васильевском острове в Петербурге. Учреждение координирует работу пяти станций: «Беллинсгаузен», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс». 63-й сезон Российской антарктической экспедиции завершился 14 июня. Но на станциях продолжились плановые работы.