В третьем участнике атаки в Солсбери опознали опытного отравителя. «Новичком» он хотел нейтрализовать и поставщика оружия Украине

Российский разведчик, который якобы работал под вымышленным именем Сергей Федотов, помимо нападения на Скрипалей мог быть причастен и к другому случаю с использованием нервно-паралитического газа.

Федотов посещал Болгарию в апреле 2015 года, когда там произошло резонансное покушение на местного оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева, поставлявшего вооружение на Украину. Лаборатория Хельсинского университета установила, что коммерсанта пытались отравить именно «Новичком». Об этом сообщается в расследовании группы Bellingcat и издания The Insider.

Россиянин прибыл из Москвы в Бургас 24 апреля с обратным билетом на 30 число. Однако по непонятным причинам уже 28-го он вылетел в Стамбул. В этот же день Гебреву стало плохо на приеме. Бизнесмен был госпитализирован. Чуть позже недомогание почувствовал и сын болгарского предпринимателя.

Гебрев почти месяц пролежал в коме, после чего выписался из клиники. Однако вскоре он снова попал в госпиталь из-за проблем со здоровьем. В то же самое время Федотов опять прилетал в это балканское государство.

Сам болгарский бизнесмен видит лишь две причины покушения на него с помощью «Новичка». Он поставлял оружие на Украину, что якобы могло вызвать недовольство России. Вторая версия — интерес к его заводу со стороны неких сил.

Информацию о третьем отравителе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 7 февраля опубликовало британское издание The Telegraph, заявив, что Федотов не покинул королевство и до сих пор может находиться в Великобритании. В прошлом году «Фонтанка» обратила внимание на Сергея Федотова, номер паспорта которого был похож на номера документов Петрова и Боширова. Британский таблоид Daily Mail в публикации от 8 февраля настаивает, что у этой троицы могли быть еще два помощника из числа российских «туристов».

В Кремле не оставили без внимания расследование Bellingcat и The Insider, поставив под сомнение изложенные факты. «Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?», – цитирует ТАСС заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.