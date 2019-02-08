Путин обратится к Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В последние годы он выступал с посланием по четвергам

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Об этом 8 февраля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Путин обычно обращался к верхней и нижней палатам российского парламента в конце года. Но в 2017-м общение с Госдумой и Советом Федерации перенесли на 1 марта 2018-го. Таким образом, Путин выступил с посланием менее чем за три недели до выборов президента. Кроме того, можно отметить, что с 2012 года послание всегда проходило по четвергам, на этот же раз в Кремле выбрали среду.

Отметим, в прошлом году послание отличалось наличием "интерактивной части" с показом видео. Будут ли применяться такие технологии в этом году, Песков говорить отказался: "Пока не готов ответить на этот вопрос. Ведется подготовка в плане контентной работы, смежные вопросы тоже сейчас решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать", – заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, в 2018-м Путин в послании к Федеральному собранию говорил о социально-экономическом развитии страны и вопросах обороноспособности. Последняя часть вызвала наибольший отклик — в особенности за рубежом. Россию начали обвинять в нарушении международных договоров из-за разработок нового оружия, о котором рассказал президент.