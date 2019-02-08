Сборник лучших практик реабилитации и социализации людей с нарушениями развития стал доступен в Сети

В открытом доступе в Сети опубликован сборник «Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, образования детей и взрослых с нарушениями развития», который содержит описания моделей работы различных организаций, помогающих детям и взрослым с нарушениями развития.

Издание составлено и выпущено РБОО «Центр лечебной педагогики». В нём специалисты рассказывают об истории создания своей организации, проблемах, с которыми столкнулись, достижениях и действующих проектах. Отмечается, что сборник адресован некоммерческим организациям, которые специализируются на поддержке детей и взрослых с особенностями ментального развития, специалистам, работающим в области психолого-педагогической помощи, студентам, а также родителям особых детей.

Важнейшие темы – развитие жизненно важных навыков, профессиональная ориентация, досуг и общение детей и молодых людей с особенностями развития – представлены проектами таких организаций как: «Особая керамика», БФ «Жизненный путь», «Пространство общения», «Открытый город», «Танцуют все» и др.

«Сейчас происходят серьезные изменения в жизни особых людей. Общество всё чаще признает, что они имеют те же права и потребности, что и все остальные. Более того, мы видим, что у них есть определенная роль в жизни и они могут не только получать помощь, но и приносить пользу (например, человек с синдромом Дауна может оказаться хорошей сиделкой, а человек с аутизмом – ценным программистом или пунктуальным курьером). Важно не только опекать людей с проблемами, но и давать им возможность самим делать выбор и принимать решения», – говорит в предисловии к изданию директор Центра лечебной педагогики Анна Битова.

Отдельный раздел сборника посвящен социально-антропологическим исследованиям, защите прав людей с особенностями и реформированию законодательства в этой области.

Активное участие в создании справочка принимал Благотворительный фонд «Влад в будущее», на сайте которого сборник доступен в электронном виде.