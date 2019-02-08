Вечер контрастов на Васильевском. После зачистки крыши от льда промышленные альпинисты спасли от пожара здание гимназии Карла Мая

Проводка в историческом здании на Васильевском острове в Петербурге чуть не устроила пожар. Тление под обшивкой стен вовремя охладили альпинисты, чистившие крыши.

Как рассказал «Фонтанке» промышленный альпинист Андрей 8 февраля, накануне он вместе с коллегами освобождал от наледи крышу 39-го дома на 14-й линии Васильевского острова. В здании располагается Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук. Около 16.30 работа была окончена. Альпинисты переоделись в гражданское и спускались по лестнице вниз, когда на втором этаже увидели задымление. В одном из кабинетов под обшивкой стен плавилась проводка. Альпинисты вызвали МЧС, но решили не занимать выжидательную позицию. Так как в здании деревянные перекрытия, огонь мог легко набрать силу.

«С помощью сотрудников института мы помещение обесточили. Взяли лестницу, подручный инструмент — молотки, вскрыли обшивку стен. У них ведь там всё деревянное! И с помощью огнетушителя я всё потушил», — пояснил горожанин.

По его словам, минут через 10 на место прибыли сотрудники МЧС, однако их помощь уже не потребовалась.

39-й дом на 14-й линии Васильевского острова включен в список памятников культурного наследия. Здание было построено в 1909-1910 годах. В нём располагались гимназия и реальное училище Карла Мая. В школе учились целые поколения Рерихов, Римских-Корсаковых, Семёновых-Тян-Шанских, Бенуа.