Петербург и РЖД подпишут соглашение на 83 млрд рублей. Грузовые пути вынесут из города

Смольный и РЖД договорились о подписании соглашения по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла с объемом финансирования 83 миллиарда рублей. Будут строить новые пути и переносить старые.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба администрации губернатора, врио главы города Александр Беглов обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым вопросы развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Планируемое соглашение затрагивает строительство переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов. Кроме того, для развития Московского направления Октябрьской железной дороги Петербург готов предоставить земельные участки под строительство дополнительных главных путей. Также речь идет о выносе грузовых путей за пределы города и приведении облика железнодорожных вокзалов в соответствие с культурными и архитектурными традициями Петербурга.

Александр Беглов и Олег Белозеров Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Напомним, ранее стало известно, что РЖД предлагает сменить локацию для запланированного транспортно-логистического комплекса. Вместо того, чтобы строить его в Ленобласти рядом с портом Бронка, компания готова предоставить землю под объект в Шушарах.