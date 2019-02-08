Компания Игоря Ротенберга может стать единственным игроком на рынке умных электросчетчиков в России

Разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ) миллиардера Игоря Ротенберга могут стать обязательными для использования на всех системах интеллектуального учета электроэнергии.

Об этом сообщают 8 февраля «Ведомости». СРТ, известные под брендом «Стриж», разработали специальный протокол XNB, который используется для передачи данных с умных электросчетчиков в систему учета. Именно эти разработки и предлагает использовать Минкомсвязи. По оценкам специалистов, объем рынка может приближаться к 60 млрд рублей в год.

В 2018 году в РФ был принят закон о развитии интеллектуальных систем учета. Начиная с июня 2020 года уже не потребитель, а сетевые и ресурсоснабжающие организации будут устанавливать вместо неработающего новый прибор учета. В результате умные счетчики будут появляться в квартирах по мере выхода из строя старых. Новые модели способны сами передавать данные о потреблении энергии и сигнализировать о взломе или неисправности.

Специалисты рынка считают, что, как и сейчас, ежегодно замене будут подлежать около 9 млн счетчиков по всей стране, а их средняя стоимость составит от 6 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за штуку.

О том, что один из самых богатых людей в стране, Игорь Ротенберг, совместно со своим партнером Андреем Шипеловым стал владельцем СРТ, стало известно в октябре 2018 года. Компания изготавливает датчики, используемые в системах ЖКХ, безопасности, сельского хозяйства и «умных городов».