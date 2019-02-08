Новый глава «Автодора» пообещал, что «зайцев» на платных дорогах вычислят и занесут в черные списки

В скором времени в России создадут черные списки водителей, которые ездят по платным дорогам на халяву. Ловить «зайцев» будут при помощи камер.

Как сообщает 8 февраля Autonews, государственная компания «Автодор» уже обсуждает проект создания таких списков на законодательном уровне вместе с ГИБДД. По словам нового главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, который в начале февраля сменил на этом посту Сергея Кельбаха, у компании уже «выстроена программа совместно с органами ГИБДД». Для проекта создадут «немного другие» технические средства и запишут всех «зайцев» в черные списки, «чтобы неповадно было», рассказал он в интервью каналу «Россия 24».

Вычислять не заплативших за проезд по платным трассам водителей собираются при помощи камер видеонаблюдения. Как будут наказывать «зайцев», пока неизвестно.

Отмечается, что за 2018 год убытки от таких любителей халявы составили порядка 500 миллионов рублей.