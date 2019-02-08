18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 66.06р
74.90р
14:59 08.02.2019
Расширенный поиск
Срочно

Генерал Умнов покинул пост начальника ГУ МВД. Президент указал ему быть помощником министра

Авто
08.02.2019 12:07
Печать

Новый глава «Автодора» пообещал, что «зайцев» на платных дорогах вычислят и занесут в черные списки

В скором времени в России создадут черные списки водителей, которые ездят по платным дорогам на халяву. Ловить «зайцев» будут при помощи камер.

Как сообщает 8 февраля Autonews, государственная компания «Автодор» уже обсуждает проект создания таких списков на законодательном уровне вместе с ГИБДД. По словам нового главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, который в начале февраля сменил на этом посту Сергея Кельбаха, у компании уже «выстроена программа совместно с органами ГИБДД». Для проекта создадут «немного другие» технические средства и запишут всех «зайцев» в черные списки, «чтобы неповадно было», рассказал он в интервью каналу «Россия 24».

Вычислять не заплативших за проезд по платным трассам водителей собираются при помощи камер видеонаблюдения. Как будут наказывать «зайцев», пока неизвестно.

Отмечается, что за 2018 год убытки от таких любителей халявы составили порядка 500 миллионов рублей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
08.02.2019 14:06

Старт продаж: предложение в ЖК «Ручьи» пополнилось на 113 квартир

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №5 общей площадью чуть более 6,3 тыс. кв. м.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
08.02.2019 13:49

"РосСтройИнвест" празднует 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда

Руководство и сотрудники группы компаний «РосСтройИнвест» и члены общественного движения «Вечно живые» приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
OOO "Лидер Групп"
08.02.2019 13:36

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 18 февраля 2019 года будет увеличена стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Три кита 2», возводимом компанией в поселке Мурино Ленинградской области. Удорожание происходит в связи с повышением строительной готовности.
фото представлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.02.2019 13:21

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала с 2019 года

«Юбилейными» покупателями стали Анжелика Николаевна и ее супруг, которые приобрели квартиру в ЖК «Дом на Блюхера», строящемся в Калининском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
«Аквилон Инвест»
08.02.2019 10:42

«Аквилон Инвест» приступил к устройству навесных фасадов во II очереди ЖК 4YOU

Два корпуса второй очереди жилого комплекса 4YOU возводятся на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Полностью завершить строительство планируется в конце 2019 года.
Новый жилой район «Юнтолово». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
08.02.2019 10:39

«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу квартир в первом корпусе пятой очереди ЖК «Юнтолово»

Дом, расположенный у границ лесного массива, отличают интересные видовые характеристики.
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.