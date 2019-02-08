Победитель первенства России по боксу убит в Белгороде за несколько дней до 30-летия

Профессиональный боксер Александр Костромин убит в белгородском микрорайоне «Улитка» рядом с собственным домом 7 февраля. Неизвестный выстрелил в 29-летнего спортсмена из огнестрельного оружия и скрылся. Молодой мужчина скончался на месте.

«Cледственным отделом по Белгородскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». <... > В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – об этом 8 февраля сообщает СК РФ по Белгородской области.

Следователи в своем заявлении не называли имя убитого, однако местные СМИ утверждают, что речь идет о Костромине. В белгородских группах во «ВКонтакте» сообщается, что убийца мог перемещаться на автомобиле марки «Лада Приора».

Костромин всего несколько дней не дожил до 30-летия, которое должно было наступить 9 февраля. В 2005 году боксер стал победителем первенства России. В 2014-м занял первое место на турнире в Крыму.