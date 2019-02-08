Российским паралимпийцам вернули триколор. Пока только условно

Паралимпийский комитет России (ПКР) был условно восстановлен в правах по решению Международного (МПК). Как сообщили 8 февраля на пресс-конференции в Бонне (Германия), это означает, что россияне смогут выступать под своим флагом.

Также они получат возможность участвовать в Паралимпиадах 2020 и 2022 годов при соответствии особым условиям тестирования.

Напомним, если в обычном спорте россияне были полностью дисквалифицированы лишь по отдельным категориям (например, легкоатлеты), то отечественные паралимпийцы были полностью отстранены с 2016 года. Отдельные представители, прошедшие специальную проверку, могли выступать под нейтральным флагом. В частности, для участия в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане смогли получить допуск лишь 30 россиян.

Сообщалось, что ПКР придется выплатить Международному паралимпийскому комитету (МПК) около 500 тысяч евро за восстановление членства в организации.

В сентябре 2018 года Российское антидопинговое агентство также получило условный статус соответствия. В январе организации чудом удалось избежать повторной дисквалификации.