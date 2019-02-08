Российский биатлонист выиграл медаль в Канаде, потому что хорошо провел неделю со своей девушкой с Украины

Российский биатлонист Александр Логинов раскрыл секрет своего успешного выступления на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). 27-летний спортсмен выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке и вернулся на второе место в общем зачете. Золото и серебро у норвежцев Йоханнеса Бё и Ветле Шоста Кристиансен соответственно.

«Два этапа мне не удавалось попасть на подиум, была некоторая усталость, но я хорошо провёл неделю после этапа в Антхольце со своей девушкой, и сил сейчас гораздо больше. Девушка рядом со мной — и бежится легче, голова расслаблена», – цитирует Логинова 8 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России.

Девушка Логинова, благодаря которой ему удалось расслабить голову, – украинская биатлонистка Мария Кручова. Лучший ее результат в текущем сезоне – третье место на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде в эстафетной гонке.

По словам биатлониста, осложнил гонку тот факт, что винтовки приехали всего за день до старта соревнований.

«Инвентарь приехал позже, чем мы планировали, может быть, поэтому на первых рубежах пришлось привыкать и к стрельбищу, и к подходу к нему», – подчеркнул Логинов.

Напомним, проблема с винтовками возникла из-за того, что сотрудникам СБР не удалось вовремя оформить разрешение на ввоз оружия на территорию США. По словам главы союза Владимира Драчева, виноваты в этом, естественно, американские партнеры. Винтовки все-таки доехали до спортсменов, но менее чем за сутки до начала соревнований.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. С 7 по 11 февраля соревнования проходят в Кэнморе (Канада), а с 14 по 18 февраля — Солт-Лейк-Сити (США).