В Хабаровске сотрудница полиции атаковала школьницу. Так мать защитила ребёнка от маленькой собачки

Уголовное дело о побоях возбудили в Хабаровске после общения сотрудницы полиции со школьницей. Женщина агрессивно выступила против маленькой собачки без намордника. Об этом сообщает сайт регионального Следственного комитета 8 февраля.

По данным местного издания Dvnovosti, конфликт произошёл 1 февраля на школьном стадионе. 14-летняя местная жительница выгуливала щенка породы корги без намордника. Рядом находилась 60-летняя соседка вместе с 32-летней дочерью и годовалым внуком. Женщины увидели угрозу в собаке и проявили агрессию по отношению к девочке. После произошедшего врачи зафиксировали у подростка ссадины и ушибы руки.

Младшая из нападавших является сотрудником полиции. В настоящее время она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.