Классик сюрреализма в Хельсинки: Amos Rex открывает выставку Рене Магритта

В пятницу, 8 февраля, в новом музее финской столицы Amos Rex открылась выставка «Линия жизни» Рене Магритта. Это первая полномасштабная экспозиция знаменитого бельгийского сюрреалиста в Финляндии.

На ней представлены более 80 работ из частных коллекций и организаций, в их числе – «Лампа философа» (La Lampe philosophique, 1936), «Великий век» (Le Grand Siècle, 1954) и «Слушающая комната» (La Chambre d'écoute, 1958). Экспозиция построена вокруг лекции «Линия жизни», которую Магритт дал в 1938 году, где подробно рассказал о своём творчестве.

Посетители смогут проследить развитие художника и его мировосприятия, начиная с абстрактных работ до сюрреализма 1960-х. Помимо холстов, вышедших из-под пера художника, Amos Rex в кинотеатре Bio Rex показывает один из любимых фильмов Магритта — немую многосерийную ленту «Фантомас».

Выставка продлится до 19 мая 2019 года.