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08.02.2019 11:28
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Теплый водяной пол: удобно, доступно и полезно для здоровья

О теплых полах наслышаны многие, но мало кто задумывается, почему такая система отопления лучше привычных радиаторов. Мы собрали несколько преимуществ, очевидных и не очень.

Теплый водяной пол: удобно, доступно и полезно для здоровья

shutterstock.com

Раньше водяные теплые полы использовались в основном в частных домах, но сегодня такая система отопления встречается и в новостройках. Например, в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе Петербурга. На крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, а в квартирах вместо радиаторов – теплый водяной пол. Новые дома строятся в рамках проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах» причем первые три «Образцовых квартала» уже сданы. А значит об особенностях и преимуществах теплых водяных полов можно судить, основываясь по реальному опыту жильцов. 

Идеальными для человека условиями считается такое распределение тепла в воздухе, когда голова находится в более холодном слое, чем ноги. Ведь если ноги мерзнут, то как ни утепляйся, все равно можно простудиться. А теперь вспомните, как работают батареи: теплый воздух поднимается вверх и застаивается под потолком, а холодный - вытесняется вниз. Единственный способ исправить ситуацию – включить дополнительный обогреватель.

Если же в квартире установлена система «теплый водяной пол», то в зоне ног воздух нагревается до +23-25°С, что сразу же вызывает физиологическое ощущение комфорта. На уровне головы температура остается в пределах +18-19°С и обеспечивает ощущение свежести. Под самым потолком, где воздух прогревать нет необходимости – температура достигает лишь 16°С.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Теплыми водяными полами невозможно обжечься, кроме того, такой пол не дает мощного электромагнитного поля.

Жители «Образцовых кварталов» могут самостоятельно регулировать температуру теплого пола благодаря терморегуляторам, установленным в каждой комнате. В спальне можно сделать попрохладнее, в детской или ванной комнате – теплее. Система отопления теплым водяным полом позволяет не только установить в помещении комфортный микроклимат, но и экономить на отоплении до 30%.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И кстати, чем выше потолки (а в «Образцовых кварталах» они от 2,7 до 4,5 метров), тем выгоднее теплые полы. Ведь не нужно нагревать пустое пространство над головой, как это и происходит, если в квартире установлены обычные батареи.

Сильно разогретые батареи становятся источниками горячих воздушных потоков, но до дальних углов комнаты тепло не доходит – оно поднимается к потолку. Отопительные элементы системы «теплый водяной пол» расположены по всей площади комнаты – значит, воздух в помещении нагревается равномерно, без холодных и горячих мест, без сквозняков. Также теплый пол сохраняет естественную влажность воздуха. Плюс из-за отсутствия конверсии воздуха исключается циркуляция пыли.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Хозяйки прекрасно знают, как сложно следить за чистотой радиаторов с поверхностями сложной формы, на которых так любит скапливаться пыль. Зато ухаживать за помещением, оборудованным системой теплых полов, в целом проще. Но самое главное, отсутствие батарей – просто подарок для дизайнера. Когда радиаторы не нужны, освобождается место под окном и можно воплотить в жизнь самые смелые идеи дизайна интерьера. При этом нет никаких ограничений в устройстве напольного покрытия – можно использовать дерево, камень, керамику. Выбирайте по своему вкусу и бюджету!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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