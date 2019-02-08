Так надули, что лопнул. В Подмосковье шар для беременных обрушил потолок и отправил в больницу двоих

Чрезмерные усилия сотрудников перинатального центра в Московской области по подготовке инвентаря закончились плачевно. Из-за лопнувшего мяча двоим потребовалась помощь врачей, а помещению роддома — косметический ремонт.

Как сообщили федеральные агентства 8 февраля, инцидент произошёл в Коломенском перинатальном центре. Сотрудники надували гимнастический мяч, но перестарались. Снаряд метрового диаметра лопнул, отскочил в потолок, обрушил навесные плиты и выбил окно.

Пациентки и дети не пострадали. Двое медработников травмированы и доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.