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Власть
08.02.2019 11:34
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Наталья Касперская: «Суверенный Интернет» начнётся с учений для выработки механизмов защиты от внешних угроз

Провести учения по отключению российской части Интернета от внешнего мира для анализа актуальных угроз предложили члены рабочей группы «Информационная безопасность», которая реализует одноименный федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика». В рабочую группу входят «МегаФон», «Билайн», МТС, «Ростелеком» и другие компании. Возглавляет работу президент компании InfoWatch Наталья Касперская. Об этом 8 февраля пишет РБК. 

«Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров. Тем более способы его реализации пока точно не прописаны. Поэтому пришли к тому, что участникам рынка надо организовать учения или что-то подобное, чтобы понять, как это все может быть реализовано на практике», -  заявила Касперская.

По ее словам, обсуждение учений в рамках подготовки законопроекта об устойчивости Рунета к отключению извне прошло еще в конце января.

По итогам учений до 1 апреля будут подготовлены поправки в законопроект Клишаса, Боковой и Лугового о суверенном Рунете, уточняет РБК. В данный момент документ ещё не рассмотрен даже в первом чтении.

Представители сотовых операторов связи от комментариев о том, как и когда пройдут учения, воздержались.

Накануне стало известно, что вопреки первоначальным заявлениям об отсутствии необходимости бюджетных трат на закон о суверенном Интернете, в бюджете страны на начальный этап реализации идеи уже заложено около 2 млрд рублей.

Позже сенатор Андрей Клишас сообщил «Фонтанке», что на работу решено потратить не менее 20 млрд рублей. 

В то же время Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, где сказано, что реализация идеи создания суверенного Интернета может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, а расходы в конечном итоге лягут на самих операторов связи.

В интервью «Фонтанке» соавтор законопроекта Андрей Луговой утверждал, что реализация законопроекта не повлечёт негативных последствий для российского бизнеса.

В декабре законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Согласно их выводам, в случае принятия закона затраты только на первоначальном этапе превысят 25 миллиардов рублей. Они уйдут на исследования, опытно-конструкторские работы, создание точек обмена трафика, а также расширение штата Роскомнадзора. Ещё порядка 135 бюджетных миллиардов ежегодно потребуется на компенсации операторам связи в случае перебоев в работе Рунета, которые, по мнению аналитиков кабинета министров, будут происходить «регулярно». Однако в начале февраля 2019 года правительство поддержало данный законопроект.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью «Фонтанке» назвал закон о суверенном Интернете бесполезным «кипячением океана». 

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