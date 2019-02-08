Генпрокуратуру просят проверить раскопки в Сандармохе: «Яблоко» сомневается в законности действий соратников Мединского
Председатель карельского отделения «Яблока» Эмилия Слабунова обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать оценку раскопкам на месте массового захоронения политзаключенных, которые в прошлом году проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Депутат-яблочник настаивает, что Сандармох – это «памятник истории», где действуют ограничения на земляные работы.
Слабунова в своем заявлении, направленном в ведомство 8 февраля, сообщает, что работы организации, председателем которой является министр культуры Владимир Мединский, нарушили положение 73-го федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». В Едином госреестре объектов культурного значения этому месту присвоен статус «памятник истории», что ограничивает раскопки на его территории, сообщает «Коммерсант».
Карельские власти уверены, что захоронения жертв политических репрессий - «достопримечательное место», что позволяет вести земляные работы в его границах. РВИО, в свою очередь, настаивает, что все работы велись им на законных основаниях и с разрешения республиканских властей.
Депутат-яблочник в своем обращении к генпрокурору указывает, что для сохранной деятельности необходимо получать лицензию, а о выдаче такого документа РВИО ей неизвестно.
Отдельно Слабунова просит Генпрокуратуру не перенаправлять ее заявление на местной уровень, как это, по ее словам, происходило раньше.
Справка:
Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) - место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции, однако, заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.
Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.