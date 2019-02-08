Генпрокуратуру просят проверить раскопки в Сандармохе: «Яблоко» сомневается в законности действий соратников Мединского

Председатель карельского отделения «Яблока» Эмилия Слабунова обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать оценку раскопкам на месте массового захоронения политзаключенных, которые в прошлом году проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Депутат-яблочник настаивает, что Сандармох – это «памятник истории», где действуют ограничения на земляные работы.

Слабунова в своем заявлении, направленном в ведомство 8 февраля, сообщает, что работы организации, председателем которой является министр культуры Владимир Мединский, нарушили положение 73-го федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». В Едином госреестре объектов культурного значения этому месту присвоен статус «памятник истории», что ограничивает раскопки на его территории, сообщает «Коммерсант».

Карельские власти уверены, что захоронения жертв политических репрессий - «достопримечательное место», что позволяет вести земляные работы в его границах. РВИО, в свою очередь, настаивает, что все работы велись им на законных основаниях и с разрешения республиканских властей.

Депутат-яблочник в своем обращении к генпрокурору указывает, что для сохранной деятельности необходимо получать лицензию, а о выдаче такого документа РВИО ей неизвестно.

Отдельно Слабунова просит Генпрокуратуру не перенаправлять ее заявление на местной уровень, как это, по ее словам, происходило раньше.