Депутатам ЗакСа не понравилась длинная реклама в кинотеатрах. Время показа хотят ограничить

Ограничить время рекламных роликов перед показами фильмов в российских кинотеатрах хочет депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. В этом его поддержали коллеги из комитета по законодательству 8 февраля.

Как говорится в разработанной депутатом федеральной инициативе, реклама перед показом фильма в кинотеатре должна длиться не более 20 минут.

По мнению Четырбока, человека фактически ставят в безвыходную ситуацию – он в ожидании фильма вынужден не только смотреть рекламу (а это уже давно не две, не три и даже не пять минут), но и платить за это.

«Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки становятся всё дольше. Демонстрация различных трейлеров нередко занимает 20-25 минут, а иногда – и полчаса. Бесспорно, эти действия являются фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает», – уверен депутат.

В ближайшее время он намерен начать работу над инициативой обязать кинотеатры указывать в билетах продолжительность рекламных блоков перед началом сеанса. «Зритель в кинотеатре, как и любой другой потребитель, имеет право на исчерпывающую информацию», – заключил он.

Инициативу депутата вынесут на рассмотрение Законодательного собрания, после чего отправят в Государственную думу.