Ночью на «Театральной» бастовали метростроители. Зарплаты до них пока так и не дошли

В ночь на 8 января на строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге прошла скоротечная забастовка. Около 20 человек заявляли, что не выйдут из шахты, пока им не выплатят долги по зарплате.

Как рассказали «Фонтанке» в «Метрострое», речь шла о рабочих субподрядной организации «Управления-15 Метрострой». Около 8 утра с бастующими поговорило руководство, после чего забастовка закончилась.

Напомним, в декабре 2018 года на той же «Театральной» бастовали около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой», забастовка также продолжалась недолго. 31 декабря Смольный перечислил «Метрострою» 179 млн рублей за строительство оранжевой линии подземки, компания передала их в СМУ, заявив: «Как быстро они дойдут до карточек работников – теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов, которые, по нашей информации, уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления».

Очередные проблемы с зарплатами у «Метростроя» возникли в конце прошлого года, когда налоговая служба наложила на счета компании ограничения, связанные с переводом средств. В результате выдача долгов почти 6 тысячам рабочих превратилась для компании и городских властей в настоящую эпопею. «Метрострой» и налоговая служба выясняют отношения в суде, однако намерены заключить мировое соглашение.