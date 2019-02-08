Ночью на «Театральной» бастовали метростроители. Зарплаты до них пока так и не дошли
В ночь на 8 января на строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге прошла скоротечная забастовка. Около 20 человек заявляли, что не выйдут из шахты, пока им не выплатят долги по зарплате.
Как рассказали «Фонтанке» в «Метрострое», речь шла о рабочих субподрядной организации «Управления-15 Метрострой». Около 8 утра с бастующими поговорило руководство, после чего забастовка закончилась.
Напомним, в декабре 2018 года на той же «Театральной» бастовали около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой», забастовка также продолжалась недолго. 31 декабря Смольный перечислил «Метрострою» 179 млн рублей за строительство оранжевой линии подземки, компания передала их в СМУ, заявив: «Как быстро они дойдут до карточек работников – теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов, которые, по нашей информации, уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления».
Очередные проблемы с зарплатами у «Метростроя» возникли в конце прошлого года, когда налоговая служба наложила на счета компании ограничения, связанные с переводом средств. В результате выдача долгов почти 6 тысячам рабочих превратилась для компании и городских властей в настоящую эпопею. «Метрострой» и налоговая служба выясняют отношения в суде, однако намерены заключить мировое соглашение.
Справка:
Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та, в свою очередь, отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.