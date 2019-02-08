Около 600 автомобилей убрали с городских улиц из-за уборки снега. Массовые эвакуации продолжатся и в ночь на 9 февраля

246 машин эвакуировали за минувшие сутки с улиц Петербурга – все они были припаркованы с нарушением правил. Еще 325 автомобилей переместили на соседние улицы, чтобы спецтехника могла очистить улицы от снега.

В ночь на 9 февраля уборка дорог и тротуаров от снега в центральной части Северной столицы продолжится, сообщает управление ГИБДД по городу и области. Особо внимательными нужно быть водителям, оставляющим свой транспорт на улицах Чехова и Рылеева, в Манежном и Басковом переулках, а также на Преображенской площади. После 21:00 все оставленные в этих местах автомобили будут перемещены на Кирочную улицу и Литейный проспект. А те, что неправильно припаркованы, отправятся на спецстоянки.

Кроме того, продолжится уборка на Захарьевской и Фурштатской улицах.

Массовые ночные эвакуации автомобилей в связи с уборкой дорог начались в городе на Неве в ночь на 7 февраля. Тогда с магистралей была убрана и переставлена 661 машина. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, кто и как зарабатывает на брошенном транспорте при уборке петербургских улиц.