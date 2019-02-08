«Аквилон Инвест» приступил к устройству навесных фасадов во II очереди ЖК 4YOU

«Аквилон Инвест»

Два корпуса второй очереди жилого комплекса 4YOU возводятся на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Полностью завершить строительство планируется в конце 2019 года.

Сейчас в домах второй очереди ЖК 4YOU началось устройство навесных вентилируемых фасадов: рабочие монтируют металлические кронштейны для последующего крепления многослойной фасадной системы. Как уточнили представители застройщика, согласно технологии, на наружной стороне закрепляется теплоизоляция, далее устанавливается защитно-декоративный экран, который на точечных анкерах крепится к внутреннему слою стены. Для наружного декоративного слоя в ЖК «4YOU» применяются керамогранитные плиты, который защищает конструкции стен от попадания внутрь атмосферных осадков. Материал обладает высокой прочностью, и при этом легкий и долговечный.

«Данная конструкция не только улучшает эстетические свойства здания, но и снижает теплопотери. Зимой навесной вентилируемый фасад снижает теплопотери на 8%, а также выравнивает суточные температурные скачки», – отметил Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест».

Параллельно в домах идет внутренняя отделка: штукатурка стен и разводка инженерных сетей, завершается остекление. Начаты работы по возведению монолитных конструкций подземного паркинга.

«4YOU» – жилой проект от холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе Санкт-Петербурга, в пешеходной доступности от станции метро «Звездная». Жилой комплекс состоит из шести корпусов, которые строятся в четыре очереди. I очередь – корпуса 1 и 2 – была введена в эксплуатацию в конце прошлого года, в полном соответствии с заявленными сроками. II очередь – корпуса 3 и 4 – планируется завершить в конце 2019 года. Сдача III и IV очереди (5 и 6 корпуса соответственно) запланирована на конец 2020 года. Как уточнили в компании, сейчас в домах идут монолитные работы: в III очереди идут работы по 8-му этажу, в IV очереди – по 2-му этажу.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru