Петербургские депутаты хотят определить места, где можно жарить шашлыки

Петербургские депутаты предлагают определить специальные места, где можно будет жарить шашлыки, не нарушая никакие правила. Соответствующий законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству 8 февраля.

Авторами выступили депутаты от «Единой России» Денис Четырбок, Мария Щербакова и Сергей Соловьев. Последние двое являются избранниками от Центрального и Адмиралтейского районов. Насколько «шашлычная» проблема касается их округов, при обсуждении документа они не сообщили.

По словам депутата от Кировского района Дениса Четырбока, по закону сейчас разводить огонь в скверах и парках Петербурга нельзя, тем не менее тысячи горожан все равно идут туда жарить шашлыки летом.

Согласно тексту документа, городское правительство оборудует специальные площадки для отдыха, предназначенные в том числе для установки мангалов и барбекю, а также определит правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и мангалами.

За предложение проголосовали единогласно. В ближайшее время его вынесут на рассмотрение в пленарном заседании Законодательного собрания.