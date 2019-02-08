В Домодедово пассажирский самолёт задел фонарный столб

Пассажирский лайнер задел фонарный столб в московском аэропорту Домодедово 8 февраля. Авария произошла с рейсом из Тюмени после приземления в столичной воздушной гавани.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Домодедово, при рулении по перрону к месту стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет. Пассажиры благополучно добрались до терминала.

«Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов», — указали в пресс-службе.

На расписание аэропорта авария не повлияла. Тем не менее Следственный комитет начал проверку.