Британский таблоид нашел среди российских туристов новых отравителей Скрипалей

После рассекреченного на этой неделе третьего россиянина, который якобы мог принимать участие в атаке на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, таблоид Daily Mail представил еще двух предполагаемых помощников Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Полиция расследует причастность еще двух русских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери <...> Недавно обнаруженная пара выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года, и, как предполагается, они вернулись в Россию», – пишет в ночь на 8 февраля британская газета со ссылкой на свои неназванные источники.

Правительству Великобритании пока ничего не известно о появлении в деле Скрипалей «новых хитменов», однако полиция поставит их в известность в ближайшие недели, заверяет издание. Роль двух россиян в операции, как считают следователи, была значительно меньше. Помимо этого, они работали отдельно от Петрова и Боширова.

На этой неделе The Telegraph назвал предполагаемым подельником отравителей Скрипалей россиянина по имени Сергей Федотов, он до сих пор может находиться на территории Великобритании. «Фонтанка» писала об этом человеке еще в прошлом году. Российское посольство в Лондоне отреагировало на расследование английской газеты о Федотове, назвав его «очередным информационным вбросом британских спецслужб».