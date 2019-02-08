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Общество
08.02.2019 10:45
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Британский таблоид нашел среди российских туристов новых отравителей Скрипалей

После рассекреченного на этой неделе третьего россиянина, который якобы мог принимать участие в атаке на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, таблоид Daily Mail представил еще двух предполагаемых помощников Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Полиция расследует причастность еще двух русских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери <...> Недавно обнаруженная пара выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года, и, как предполагается, они вернулись в Россию», – пишет в ночь на 8 февраля британская газета со ссылкой на свои неназванные источники.

Правительству Великобритании пока ничего не известно о появлении в деле Скрипалей «новых хитменов», однако полиция поставит их в известность в ближайшие недели, заверяет издание. Роль двух россиян в операции, как считают следователи, была значительно меньше. Помимо этого, они работали отдельно от Петрова и Боширова. 

На этой неделе The Telegraph назвал предполагаемым подельником отравителей Скрипалей россиянина по имени Сергей Федотов, он до сих пор может находиться на территории Великобритании. «Фонтанка» писала об этом человеке еще в прошлом году. Российское посольство в Лондоне отреагировало на расследование английской газеты о Федотове, назвав его «очередным информационным вбросом британских спецслужб».

Справка:

В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков.

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