«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу квартир в первом корпусе пятой очереди ЖК «Юнтолово»

Новый жилой район «Юнтолово». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

Дом, расположенный у границ лесного массива, отличают интересные видовые характеристики.

Первый корпус пятой очереди находится западнее пересечения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Площадь здания с двумя секциями высотой 9 и 13 этажей составляет 14,9 тыс. кв. м. Общая площадь 267 квартир – 10,4 тыс. кв. м.

«Юнтолово» по праву считается «зеленым» районом с настоящей природой, расположенной в черте города. При этом большинство квартир в новом корпусе будет иметь особенно интересные видовые характеристики: прямо перед домом появится благоустроенная «зеленая» территория с местами для прогулок и отдыха, а в непосредственной близости находится лесной массив.

Новый жилой район «Юнтолово». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

В настоящий момент в доме закончены работы по устройству монолитного ростверка, выполнен монолитный каркас цокольного этажа, ведутся работы по устройству стен и пилонов первого этажа. Передача ключей новоселам по договору долевого участия ожидается в четвертом квартале 2020 года.

«Главстрой Санкт-Петербург» традиционно сохраняет доступные цены на квартиры в «Юнтолово». Студию, при покупке в ипотеку или на условии 100 % оплаты, можно приобрести по цене от 2,36 млн, однокомнатную квартиру – от 2,48 млн рублей. Стоимость двухкомнатной квартиры стартует от 3,89 млн, а «трешки» – от 4,71 млн рублей. Покупатели могут выбрать как жилье с классической планировкой, так и популярного евроформата с объединенной кухней-гостиной и отдельными спальнями.

Квартиры в первом корпусе продаются с отделкой класса «комфорт». Стены комнат, холла и кухни будут оклеены обоями на флизелиновой основе под окраску, напольное покрытие выполнено из ламината с фактурой дерева. В комнатах устанавливаются современные радиаторы с терморегуляцией, межкомнатные двери, металлическая входная дверь с двумя замками и фурнитурой. В ванных комнатах – полная облицовка керамической плиткой песочных оттенков, современное сантехническое оборудование: ванна с декоративным экраном или душевая ширма с поддоном в квартирах-студиях, прямоугольная раковина с тумбой, напольный унитаз.

Новый жилой район «Юнтолово». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» аккредитован ведущими российскими банками. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.