Греф призвал власти не будоражить население разговорами про дедолларизацию. Чтоб не прятали валюту под матрас

Российские власти, говоря о дедолларизации, не должны подогревать панические настроения словами о возможной отмене оборота доллара в стране. Такое мнение выразил глава Сбербанка. Он убежден, что американской валюте в ближайшие годы нет альтернативы. И сам Герман Греф хранит сбережения в основном в долларах.

Банкир назвал доллар «одним из основных защитных активов граждан», несмотря на то, что транзакционная активность в валюте США сильно упала в России.

«Строго говоря, [народ] хеджирует валютные риски, и правильно делает, — цитирует Грефа 8 февраля РБК со ссылкой на ТАСС. — Ни в коем случае нельзя ничего запрещать и ограничивать. Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас. На всякий случай. Чтобы целее были. Горький опыт есть».

Вместе с тем монополию доллара нужно разрушать, поэтому стратегически дедолларизация – верный шаг, полагает финансист.

По словам Грефа, валютные риски несут долги в чужой валюте. У России — меньшая часть долга в рублях, но она растет.

«Другое дело, что доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет, как бы ни старались остальные страны. В ближайшие десятилетия ситуация, на мой взгляд, сильно не изменится. Но это не означает, что делать ничего не следует», — считает глава Сбербанка.

Сам Греф, по его словам, распределил сбережения между несколькими валютами: рублем, долларом, евро и швейцарским франком. При этом большая часть накоплений — именно в американских деньгах.

Мнения экспертов о том, как будет проходить в России отказ от доллара, читайте в материале «Фонтанки».