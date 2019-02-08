Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Актер театра и кино Сергей Юрский скончался от остановки сердца. О смерти народного артиста стало известно утром 8 февраля.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца. Мы все сейчас ждем официальное заключение», — рассказала ТАСС дочь актера Дарья Юрская.

В Театре Моссовета, где Юрский служил с 1978 года, сообщили, что о дате и времени прощания с народным артистом сообщат позднее.

Сергею Юрскому было 83 года. Он известен своими ролями в фильмах «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя» и еще в более чем 40 картинах.

Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1967 году, спустя 20 лет его удостоили звания народного артиста.