В «Галерее» со стремянки рухнул рабочий. Он в реанимации с переломом позвоночника

Падение с высоты причинило серьёзную травму рабочему в одном из самых крупных торговых центров Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне около половины восьмого утра рабочий в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте проверял состояние вентиляции. Мужчина взобрался на стремянку, удержаться на ней не смог и упал с высоты трёх метров.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи Джанелидзе. Врачи диагностировали у 28-летнего пациента закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.