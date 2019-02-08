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Общество
08.02.2019 09:41
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«Победа сил света над силами тьмы». У входа в новое здание СК в центре Москвы установят трехметрового архангела Михаила

Трехметровый архангел Михаил появится возле парадного входа строящегося в Техническом переулке нового здания Следственного комитета в Москве. Скульптуру создадут на пожертвования сотрудников ведомства. Попирающий копьем змея архистратиг (предводитель небесного воинства) будет символизировать «победу сил света над силами тьмы».

Письмо о начале сбора денег разослал руководитель управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров, пишет 8 февраля РБК, получивший копию документа, подлинность которого подтвердил источник в ведомстве.

В письме полковника юстиции, как уточняет РБК, говорится, что сотрудники возглавляемого им управления приняли единогласное решение три месяца отчислять на памятник 0,5% своего денежного содержания. В документе, который был разослан руководителям других управлений СКР, говорится, что взнос с одного человека составит примерно полторы тысячи рублей.

Деньги на памятник собирает ассоциация «Союз ветеранов следствия»​. Она также разослала в управления СКР письмо (есть у РБК). Скульптуру откроют после завершения строительства нового здания СК. Ориентировочная стоимость проекта — 13 млн руб.

В письме за подписью главы «Союза ветеранов следствия» Владимира Донцова также говорится, что эскиз утвержден председателем СКР Александром Бастрыкиным — он «представляет собой стоящую на постаменте бронзовую трехметровую фигуру главного борца против беззакония архангела Михаила, попирающего копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы».

Региональная общественная организация  "Союз ветеранов следствия"  
Региональная общественная организация  "Союз ветеранов следствия"  

На момент выхода материала по телефонам ассоциации «Союз ветеранов следствия», указанным в реестре юридических лиц, никто не отвечал.

Официального согласования столичных властей не требуется, потому что памятник будет установлен «на закрытой режимной территории федерального значения».

Проектирование и возведение нового здания Следственного комитета в столице обойдется в 5,6 млрд руб. Строительство нового корпуса в Техническом переулке началось в 2015 году и должно закончиться в 2019 году. Согласно проекту это будет конструкция переменной этажности (2, 11, 14, 18 этажей) с тремя подземными уровнями общей площадью 59,5 тыс. кв. м.

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